Cлова Трампа о прослушке застигли спецслужбы врасплох

В субботу 4 февраля, в своем Twitter американский лидер написал, что бывший президент Барак Обама прослушивал его разговоры во время предвыборной кампании.

«Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры во время избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (ненормальный) парень», — написал Трамп.

Представители американских спецслужб рассказали, что не понимают, о чем говорит республиканец. Источник телеканала пояснил, что глава государства не проконсультировался со своими советниками перед публикацией данных обвинений.