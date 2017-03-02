Консультант Пентагона: без России сирийскую проблему не решить

В ближайшие два месяца следует ожидать возобновления российско-американских консультаций по Сирии. Их результатом должна стать выработка совместной стратегии, которая ляжет в основу урегулирования кризиса в этой стране. При этом Вашингтон готов способствовать возвращению беженцев и вовлечению умеренной оппозиции в мирный диалог. Об этом обозревателю «Известий» Николаю Суркову рассказал приехавший в Москву по приглашению клуба «Валдай» известный американский эксперт по Ближнему Востоку генерал-майор в отставке Пол Валлели, консультировавший Командование специальных операций и другие специализированные структуры Пентагона

— Г-н Валлели, в своем выступлении на ближневосточной конференции клуба «Валдай» вы говорили об урегулировании сирийского кризиса и дали понять, что являетесь своего рода «вестником». Что, по-вашему, может предложить новая администрация США

— Для конструктивного сотрудничества РФ и США прежде всего нужна встреча президентов двух стран. Встреча наподобие той, которая состоялась между Горбачевым и Рейганом в Рейкьявике. Путин и Трамп должны встретиться, обсудить ситуацию в Сирии и договориться о сотрудничестве, согласовать общую стратегию.

— Но не кажется ли вам, что сейчас в США много сил, выступающих против сотрудничества с Россией?

— Действительно, демократы и прогрессисты настроены очень антироссийски. Причем без конкретной причины. Никаких доказательств враждебных действий со стороны России они представить не сумели. Поэтому нужна встреча президентов. Я уверен, что она произойдет в ближайшие два месяца и изменит ситуацию. В том числе — отношения наших военных.

— Пока что со стороны Пентагона не чувствуется особой заинтересованности в сотрудничестве с РФ. Инициативы Москвы остаются без ответа. Американские генералы уверены, что могут справиться с террористами самостоятельно.

— Это очень наивный подход. К сожалению, они плохо представляют ситуацию на местах. Я много работал в этом регионе в 2012–2013 годах. Я единственный высокопоставленный военный, который побывал в самой Сирии, в том числе в Алеппо. Мне доводилось иметь дело с представителями « Свободной сирийской армии », а также с сирийскими оппозиционерами, которые нашли убежище в Турции. Я своими глазами наблюдал, как при поддержке Турции набирали силу исламисты, как в Сирии на дорогах и в населенных пунктах появлялись блокпосты «Аль-Каиды» (запрещена в РФ. — «Известия»), а мы не могли этому помешать. Поэтому могу смело утверждать, что без сотрудничества с Россией проблему не решить.

— Вы говорили о переходном правительстве Сирии. Но разве умеренная оппозиция представляет собой реальную силу?

— Я сейчас работаю с сирийским генералом, который покинул Сирию в 2012 году. У него и его товарищей сохранились связи в Сирии, в Дамаске. Это может сыграть важную роль в процессе создания нового аппарата безопасности. Есть надежда интегрировать отряды умеренной оппозиции в новую армию. Однако в первую очередь необходимо создать переходное правительство, которое будет управлять Сирией после ухода Асада и объединит страну.

— Судьба президента Башара Асада долго была камнем преткновения в ходе переговоров по Сирии. Почему США продолжают настаивать на его отставке?

— Отставка Асада необходима, поскольку ему не хватит лидерских способностей и авторитета, чтобы восстановить единство Сирии. На начальном этапе конфликта очень много людей были убиты или пострадали от действий властей. Нынешний режим уже изжил себя, как режим Мубарака в Египте.

— Какие инструменты влияния на ситуацию в Сирии есть у США? Вашингтон ведь официально не признает, что посылал войска в эту страну.

— Это была политика администрации Обамы. Однако де-факто в Сирии действуют отряды Сил специальных операций и разведчики. Так что у США есть «люди на земле», хотя мы и не посылали туда бронетанковые или пехотные части. Американская авиация, которая базируется в соседних странах, наносит удары по джихадистам в Сирии. Крупные силы сосредоточены на территории Иордании и в Кувейте.

— США сейчас оказались в щекотливой ситуации. Вашингтон активно сотрудничает с сирийскими курдами, но это вызывает недовольство Турции. Есть ли выход из этой ситуации?

— У США всегда были очень хорошие связи с Турцией, с ее военными. Пентагон заинтересован в использовании базы Инджирлик. Что касается курдского вопроса, то для его решения понадобится сотрудничество между новым сирийским правительством, иракскими властями и Турцией.

— Как вы представляете будущий процесс урегулирования в Сирии?

— Для начала необходимо создать зоны безопасности на западе Сирии, чтобы беженцы, которые сейчас находятся в лагерях в Иордании и Турции, могли вернуться на родину и начать процесс восстановления страны. Но настоящее возрождение Сирии начнется после нейтрализации ИГИЛ (запрещена в России. — «Известия») и освобождения востока страны. Частью этого процесса будет создание переходного правительства. Необходимо будет также подготовить план восстановления инфраструктуры, промышленности и интеграции в мирную жизнь того поколения молодых людей, которые выросли в условиях конфликта.

— Кто должен создавать зоны безопасности?