Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры

Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) освободила Пальмиру от террористов. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В мае 2015 года боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) оккупировали Пальмиру. Город был освобожден в марте 2016 года сирийской армией при поддержке российской авиации. В ходе освободительной операции самолеты ВКС РФ наносили точечные удары по позициям экстремистов. После завершения операции российские саперы разминировали город.

Однако 11 декабря 2016 года контроль над Пальмирой снова перешел в руки боевиков. Во время отступления сирийских войск город покинуло примерно 80% местных жителей.

За время оккупации города боевиками были уничтожены уникальные памятники архитектуры: Триумфальная арка с колоннадой, храм Баалшамина, святилище верховному семитскому божеству Бэлу. Также были разграблены национальный музей и пальмирский некрополь. Террористы взорвали архитектурный комплекс тетрапилон и фасад древнеримского театра II веке н.э.