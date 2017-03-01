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CNN назвал кандидата на пост посла США в России
Экс-губернатор Юты Джон Хантсман рассматривается на пост посла США в России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в американской администрации.
По словам источника, на прошлой неделе Хантсман общался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном именно на эту тему, и в настоящее время их переговоры продолжаются.
Другой источник, близкий к экс-губернатору, рассказал, что он поддерживал связь с главными советниками президента Дональда Трампа и возможно даже с самим американским лидером.
Хантсман был губернатором Юты, а также послом США в Сингапуре. При экс-президенте Бараке Обаме он работал послом США в Китае, ушел с должности, чтобы баллотироваться в президенты от республиканцев, но в итоге не прошел праймериз. Он также был в списке лиц, рассматриваемых Трампом на пост госсекретаря США.
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