CNN назвал кандидата на пост посла США в России

Экс-губернатор Юты Джон Хантсман рассматривается на пост посла США в России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в американской администрации.

По словам источника, на прошлой неделе Хантсман общался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном именно на эту тему, и в настоящее время их переговоры продолжаются.

Другой источник, близкий к экс-губернатору, рассказал, что он поддерживал связь с главными советниками президента Дональда Трампа и возможно даже с самим американским лидером.