Российский триколор станет вторым государственным флагом Приднестровья

Верховный совет Приднестровья одобрил инициативу правительства республики, в соответствии с которой российский триколор обретет статус второго государственного флага страны, сообщает Парламентская газета.

Согласно одобренному в первом чтении законопроекту, флаг Российской Федерации будет размещен на административных зданиях. Кроме того, предусматривается его использование на торжествах и официальных мероприятиях.

По мнению авторов инициативы, этот шаг укрепит государственность республики и ознаменует новый этап интеграции с Россией

Сообщается, что местному парламенту предстоит утвердить законопроект во втором чтении.

Приднестровская республика была провозглашена в 1990 году. Ее выход из состава Молдавской ССР стал ответом на политику республиканского центра, направленную на слияние Молдавии и Румынии. С 1992 года Тирасполь и Кишинев ведут переговоры об урегулировании приднестровского конфликта.