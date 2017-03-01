"Шариатский патруль" начал охоту на курильщиков в Москве

Участник проекта «СтопХам» Ислам Исмаилов начал преследовать людей, курящих и пьющих на улицах Москвы.

Как пишет «Интерфакс», Ислам Исмаилов основал проект «Стоп харам» (харам – запретные действия в исламе), в рамках которого он вместе с единомышленниками следит за порядком на улицах. В частности, они патрулируют Комсомольскую площадь в Москве, где расположены три железнодорожных вокзала.

Активисты выискивают людей, которые курят и распивают спиртные напитки в общественных местах, снимают их на камеру и увещевают. «Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали», – рассказал Исмаилов.