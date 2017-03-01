Матвиенко озвучила главные темы встречи Путина и Трампа

Валентина Матвиенко. Президенты России и США в ходе личной встречи могли бы обсудить вопросы борьбы с терроризмом, а также восстановления отношений двух стран. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации

"Не секрет, что в ходе телефонного разговора президента России и президента США была достигнута договоренность о личной встрече, и МИД России , естественно, занимается подготовкой такого важного события", - отметила она.

"Прежде всего, это усилия в борьбе с международным терроризмом", - полагает Матвиенко. Здесь же и двусторонняя повестка дня, касающаяся необходимости "разморозки" двусторонних отношений.

Тем не менее спикер подчеркнула, что это не случится моментально и нужно время для поиска взаимоприемлемых решений. "Мы заинтересованы в открытом, честном, взаимоуважительном диалоге, мы не настроены на конфронтацию", - указала Матвиенко, добавив, что договоренности между Путиным и Трампом повлияют на ситуацию в мире в целом.