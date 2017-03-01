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Онищенко предложил усыплять собак, которых не забирают из приютов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак, которых не забирают из приютов, нужно усыплять. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24", передает ТАСС.
"Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями", - уверен Онищенко.
Бродячие собак, отметил он, не только являются угрозой для людей, но и переносят инфекции.
"Собака - это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно", - подчеркнул Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Дагестане бездомные собаки загрызли 9-летнюю девочку.
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