Онищенко предложил усыплять собак, которых не забирают из приютов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак, которых не забирают из приютов, нужно усыплять. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24", передает ТАСС.

"Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями", - уверен Онищенко.

Бродячие собак, отметил он, не только являются угрозой для людей, но и переносят инфекции.

"Собака - это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно", - подчеркнул Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Дагестане бездомные собаки загрызли 9-летнюю девочку.