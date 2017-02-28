Глава Калининградской области: страшно должно быть нашим соседям

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи прокомментировал свои слова с пленарного заседания о том, что напрягаться больше должны страны — соседи Калининграда, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Меня спросили: не страшно ли вам быть в окружении наших партнеров? Я говорю: страшно должно быть не нам, а им. <...> Судя по их действиям, например наращиванию натовских группировок, это не мы боимся, а нас боятся», — заявил он.