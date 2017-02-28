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Глава Калининградской области: страшно должно быть нашим соседям
Антон Алиханов
Фото: РИА Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи прокомментировал свои слова с пленарного заседания о том, что напрягаться больше должны страны — соседи Калининграда, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Меня спросили: не страшно ли вам быть в окружении наших партнеров? Я говорю: страшно должно быть не нам, а им. <...> Судя по их действиям, например наращиванию натовских группировок, это не мы боимся, а нас боятся», — заявил он.
В начале декабря 2016 года директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил, что Москве необходимо реагировать на расширение НАТО, а милитаризация Калининградской области — «выдумка».
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