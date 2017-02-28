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Путин об отношениях с Белоруссией: споры всегда есть
Споры между Россией и Белоруссией естественны, так как каждая сторона отстаивает свои национальные интересы. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.
«Вполне естественны эти споры: каждая сторона отстаивает свои интересы. […] Споры всегда есть, и я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций», - заявил Путин.
Свое заявление Путин сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Президент России отметил, что Москвы выделила Минску кредитов на сумму, превышающую 6 миллиардов долларов. Кроме того, Россия поставляет Белоруссии нефть без пошлин, а белорусские власти продают переработанное сырье за границу, зачисляя пошлину в свой бюджет. Путин подчеркнул, что не считает эти деньги «выброшенными», подобную политику в отношении Белоруссии российский глава назвал «просчитанными шагами в расчете на будущий результат». Президент России также назвал «абсолютно естественными» интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Путин отметил, что не использовать доставшуюся с советских времен инфраструктуру «было бы очень глупо».
1 февраля Россия установила на границе с Белоруссией пограничную зону. Такое решение в Кремле объяснили необходимостью повышения безопасности государственной границы в связи с отменой Минском визового режима для граждан 80 стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал подобные меры «политическим выпадом». В декабре 2016 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что некоторые белорусские производители ведут себя «недобросовестно». В ответ белорусский президент потребовал от правоохранительных органов республики возбудить уголовное дело против Данкверта.
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