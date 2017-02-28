Путин об отношениях с Белоруссией: споры всегда есть

Президент России Владимир Путин заявил об уверенности, что споры с Белоруссией удастся разрешить. Об этом российский лидер сказал по итогам двусторонних переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

«У нас и с белорусскими нашими друзьями идут споры и поиски решений этих спорных вопросов», — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что споры являются естественным процессом. По его словам, каждая сторона отстаивает свои интересы.

«Споры всегда есть, уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже трудных ситуаций», — добавил Путин.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что компромисс с Белоруссией по вопросу цены на российский газ возможен после погашения задолженности за 2016 год и начало 2017 года.