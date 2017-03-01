Михаил Леонтьев назвал Кудрина «имиджевым риском» для России

По словам Леонтьева, экс-министр финансов отказывается замечать то, что уже заметили и рынок, и эксперты — капитализация «Роснефти» повысилась почти на треть, а агентство Fitch, официально сообщило, что считает сделку прозрачной.

«Странно, что именно, Кудрин, как видный общественный деятель, решил выступить экспертом по сделке. Кудрин, как бывший министр финансов, прекрасно знает, что бюджет получил за одну интегральную приватизационную сделку втрое больше чем, за всю предыдущую приватизацию российской нефтянки, которую делали "друзья и знакомые кролика"», — отметил пресс-секретарь «Роснефти».

Леонтьев также напомнил бывшему министру финансов о приватизации РАО ЕЭС. «Уникальная интегрированная энергокомпания, была раздербанена по кускам за смешные деньги», — назвал данный процесс представитель «Роснефти». По словам Леонтьева, тогда Кудрин не возражал и не говорил о непрозрачности сделки и имиджевых рисках. «На самом деле, "имиджевым риском" для России был и остается сам Кудрин», — подытожил пресс-секретарь «Роснефти»

26 февраля агентство Fitch Ratings признало сделку по продаже акций «Роснефти» абсолютно прозрачной. Отмечалось, что информация, с которой ознакомилось агентство, подтвердила структуру распределения акций и содержит ответы на все вопросы Fitch, аналитики которого ранее назвали эту сделку «загадкой», ставя под сомнение схему фондирования и структуру распределения финансовых рисков.