День защитника Отечества предложили перенести

По его словам, до революции в России 29 августа праздновали День памяти русского воинства, который установили еще в 1769 году.

«В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах «за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных». Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — сказал Сухарев.

В СССР 23 февраля отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада союза праздник переименовали в День защитника Отечества.