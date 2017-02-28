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День защитника Отечества предложили перенести
В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на конец августа. Инициатором выступил депутат Иван Сухарев, сообщает RT.
По его словам, до революции в России 29 августа праздновали День памяти русского воинства, который установили еще в 1769 году.
«В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах «за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных». Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — сказал Сухарев.
В СССР 23 февраля отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада союза праздник переименовали в День защитника Отечества.
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