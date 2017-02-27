Медведев освободил Ведева от должности замглавы МЭР

"Освободить Ведева Алексея Леонидовича от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе", - сказано в распоряжении.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев уйдет в отставку в ближайшее время.

Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные.