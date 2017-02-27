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Медведев освободил Ведева от должности замглавы МЭР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минэкономразвития Алексея Ведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
"Освободить Ведева Алексея Леонидовича от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе", - сказано в распоряжении.
Ранее СМИ сообщили, что заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев уйдет в отставку в ближайшее время.
Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные.
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