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СМИ: Киев принял план по возвращению Донбасса два месяца назад
Кабинет министров Украины уже принял план по возвращению Донбасса и сейчас разрабатывает "такой же" по Крыму. Об этом заявил заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука.
"Если иметь в виду тот сегмент, за который отвечает наше министерство, то концепция (по возвращению Донбасса) утверждена Верховной радой, мероприятия утверждены кабинетом министров. Именно этот план мероприятий полностью поддержало все мировое сообщество, соответствующий план был принят два месяца назад", - приводит его слова "24 канал".
При этом Тука не уточнил, в чем именно заключается эта программа по Донбассу, и из каких мероприятий она состоит. Он также выразил надежду, что в течение месяца будет разработан подобный план по Крыму.
"А говоря о высказываниях (главы МВД Арсена) Авакова о плане по Донбассу, то, возможно, он имел в виду план, разработанный МВД по действиям самого министерства, вполне это допускаю. Но мне о наличии этого документа неизвестно, потому что я этими вопросами не занимаюсь", - уточнил Тука.
Аваков 26 февраля заявил, что украинские власти разработали план, предполагающий возвращение под управление Киева неподконтрольных территорий Донбасса. Министр подчеркнул, что план не предполагает каких-либо уступок с украинской стороны. При этом, по его словам, в настоящее время "этот вопрос можно решить быстро и дипломатическим путем".
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов. Глава МИД Украины Павел Климкин заявилhttp://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4035738 ранее, что работа над разработкой "дорожной карты" урегулирования ситуации в Донбассе продолжится в ближайшее время на уровне политдиректоров.
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