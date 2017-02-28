СМИ: Киев принял план по возвращению Донбасса два месяца назад

Кабинет министров Украины уже принял план по возвращению Донбасса и сейчас разрабатывает "такой же" по Крыму. Об этом заявил заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука.

"Если иметь в виду тот сегмент, за который отвечает наше министерство, то концепция (по возвращению Донбасса) утверждена Верховной радой , мероприятия утверждены кабинетом министров. Именно этот план мероприятий полностью поддержало все мировое сообщество, соответствующий план был принят два месяца назад", - приводит его слова "24 канал".

При этом Тука не уточнил, в чем именно заключается эта программа по Донбассу, и из каких мероприятий она состоит. Он также выразил надежду, что в течение месяца будет разработан подобный план по Крыму.

"А говоря о высказываниях (главы МВД Арсена) Авакова о плане по Донбассу, то, возможно, он имел в виду план, разработанный МВД по действиям самого министерства, вполне это допускаю. Но мне о наличии этого документа неизвестно, потому что я этими вопросами не занимаюсь", - уточнил Тука.

Аваков 26 февраля заявил, что украинские власти разработали план, предполагающий возвращение под управление Киева неподконтрольных территорий Донбасса. Министр подчеркнул, что план не предполагает каких-либо уступок с украинской стороны. При этом, по его словам, в настоящее время "этот вопрос можно решить быстро и дипломатическим путем".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.