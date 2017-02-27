Постпред России при НАТО: альянс переходит на силовые схемы

По итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны США достаточно жестко обусловили дальнейшую поддержку НАТО увеличением финансовых вкладов союзников, и выход на норматив в 2% будет более крутым, чем предполагалось, заявил в интервью «Огоньку» постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко . «Как можно понять из заявлений руководителей альянса, речь идет и о принятии национальных планов по выходу на эти рубежи, которые могут быть рассмотрены в ходе саммита НАТО 25 мая»,— добавил он.

Постпред рассказал, что встреча также ознаменовалась новыми решениями в отношении юго-восточного сегмента: «На базе румынской бригады будет создана многонациональная группировка. Восемь стран объявили, что готовы войти в штаб бригадного уровня, пять стран предоставят дополнительные элементы поддержки этой бригады — воздушные и наземные. В том же ряду — решение усилить присутствие ВМФ НАТО в Черном море. Это еще один шаг по усилению напряженности в регионах, затрагивающих жизненные интересы РФ».

По словам господина Глушко, «если делать политические выводы, то НАТО продолжает курс на усиление восточного фланга и пытается навязать России конфронтационную повестку дня, в то время как реальные потребности требуют объединения усилия в борьбе с новыми угрозами».

«Опасность в том, что увеличить предполагается не только расходы, но и закупки вооружений, причем существенно, — добавил постпред. — Если эти планы будут реализовываться, мы можем оказаться в ситуации холодной войны, когда само военное планирование, заточенное на противодействие большому противнику, будет генерировать и соответствующую политику… В любом случае мы не можем не реагировать на негативные изменения в военном построении альянса. Очевидно, что это надолго. Речь ведь не только о ротации четырех батальонных групп в Польше и странах Балтии, о ротациях американской бригады в Восточной Европе. Предпринимаются усилия по совершенствованию военной инфраструктуры, повышению емкости аэродромов, созданию дополнительных штабов — все это, конечно, создает угрозы РФ».

Подробнее об итогах совета министров обороны стран — членов НАТО, прошедшего в Брюсселе, — в материале «Огонька» «НАТО переходит на силовые схемы».