США призвали Россию и ополченцев немедленно прекратить огонь в Донбассе

Госдепартамент США призвал Россию и ополченцев начать соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, передает Reuters.

«Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно соблюдать режим прекращения огня, убрать все тяжелое вооружение и дать полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ведомство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты осуждают атаку на специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине.

«Мы осуждаем пятничную атаку на СММ ОБСЕ и захват беспилотника СММ силами пророссийских ополченцев», — говорится в заявлении.

В Госдепартаменте призвали ополченцев прекратить атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на Донецкую фильтровальную станцию, об освобождении которой ранее заявляли в самопровозглашенной ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что территория Донецкой фильтровальной станции освобождена украинской стороной, но вблизи станции продолжается укрепление блиндажей. По их словам, станцию захватили украинские военные.