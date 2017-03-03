Лукашевич: Признание документов ДНР и ЛНР не нарушает минские соглашения

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что признание Россией документов ДНР и ЛНР имеет целью реализацию в полной мере прав и свобод жителей этих регионов и не нарушает минские договоренности. Лукашевич отметил, что ни один гражданин не может полностью реализовать свои права без признания своих основных документов – паспорта, документов об образовании, свидетельства о рождении, заключении брака и ряда других, передает ТАСС.

«Этот гуманный шаг ничем не нарушает Минские договоренности и даже не затрудняет их выполнение. Напротив, дает жителям Донбасса дополнительную уверенность в завтрашнем дне», - отметил российский представитель.

Лукашевич подчеркнул, что факт такого признания со стороны России дает Киеву повод задуматься над необходимостью как можно скорее рассмотреть вопрос предоставления районам Донбасса особого статуса.

Дипломат заявил, что Россия, таким образом, исходит из соображений гуманности в отличие от киевских властей, излюбленными методами которых стали отключения воды и электричества.

При этом Лукашевич обратил внимание, что в международной практике нет запретов на признание документов, выданных не получивших признания властей, такие прецеденты существуют.