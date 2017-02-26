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СМИ: Япония предложит России план сотрудничества на южных Курилах
Правительство Японии собирается предложить России детальный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, который не будет затрагивать проблемы принадлежности островов. Об этом пишет «Никкэй».
По данным издания, Токио предлагает оказывать медицинскую помощь и предоставлять консультации жителям южных островов Курильской гряды с отдалённым доступом, в том числе через интернет.
Также предлагается организация частными российскими и японскими компаниями морских круизов на некоторые острова южных Курил. При этом туристы не будут высаживаться там.
Кроме того, Токио предлагает наладить работу в сфере экологии и рыболовства, в частности готовятся предложения по совместным предприятиями по переработке и производству морепродуктов.
План совместной хозяйственной деятельности готовится к предстоящим 18 марта переговорам.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Фумио Кисида в ходе переговоров договорились провести 20 марта в Токио консультации в формате «2+2».
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