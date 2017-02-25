Соратник Меркель призвал противостоять России с позиции силы

Председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданиям группы Funke обвинил Россию в попытках "дестабилизировать Европу". Текст интервью опубликовала Berliner Morgenpost.

"Россия при президенте Путине ежедневно пытается дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, но это не должно означать возвращения к холодной войне", — заявил Каудер.

По мнению политика, в этой связи, а также из-за угрозы терроризма страны НАТО должны увеличивать расходы на оборону. "Доверие к НАТО должно сохраняться", — сказал он.

В последние годы активность НАТО у западных границ России беспрецедентно усилилась, альянс объясняет свои действия намерением "сдерживать российскую агрессию".