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Соратник Меркель призвал противостоять России с позиции силы
Фото: AP Photo/ Markus Schreiber
Председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданиям группы Funke обвинил Россию в попытках "дестабилизировать Европу". Текст интервью опубликовала Berliner Morgenpost.
"Россия при президенте Путине ежедневно пытается дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, но это не должно означать возвращения к холодной войне", — заявил Каудер.
По мнению политика, в этой связи, а также из-за угрозы терроризма страны НАТО должны увеличивать расходы на оборону. "Доверие к НАТО должно сохраняться", — сказал он.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис также заявил о намерении общаться с Москвой с "позиции силы". Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ подчеркнул, что попытки вести диалог в таком ключе бесперспективны.
В последние годы активность НАТО у западных границ России беспрецедентно усилилась, альянс объясняет свои действия намерением "сдерживать российскую агрессию".
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других стран. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО известно об отсутствии у России планов по нападению на кого-либо, альянс лишь ищет повод разместить больше войск у ее границ. Президент Владимир Путин, говоря о расширении НАТО, заявлял, что Москву постоянно "провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию".
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