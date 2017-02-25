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Белый дом назвал историю о "связях Трампа с Россией" несуществующей
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не может до бесконечности опровергать обвинения в "связях с Россией", так как нет никаких доказательств, кроме анонимных заявлений в СМИ, заявил пресс-секретарь администрации главы государства Шон Спайсер.
"Вы не можете опровергнуть то, чего не существует. Он (Трамп – ред.) уже рассказывал о том, сколько раз общался с Путиным. У него нет интересов в России. Он не может так часто отрицать то, чего не существует", — заявил Спайсер в ходе встречи с журналистами в Белом доме. Пресс-секретарь Трампа также заявил, что есть только одна история, которую распространила газета The New York Times со ссылкой на анонимный источник. При этом, по его словам, комитет по разведке признал информацию "доказуемо ложной".
"Разве дело не в том, что никакой истории на самом деле не существует?" — добавил Спайсер.
Ранее New York Times сообщила, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Трамп назвал утечки в СМИ преступлением и категорически опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про связи команды Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. Он посоветовал не читать утренних газет, "давайте не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить".
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