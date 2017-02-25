Белый дом назвал историю о «связях Трампа с Россией» несуществующей

"Вы не можете опровергнуть то, чего не существует. Он (Трамп – ред.) уже рассказывал о том, сколько раз общался с Путиным. У него нет интересов в России. Он не может так часто отрицать то, чего не существует", — заявил Спайсер в ходе встречи с журналистами в Белом доме. Пресс-секретарь Трампа также заявил, что есть только одна история, которую распространила газета The New York Times со ссылкой на анонимный источник. При этом, по его словам, комитет по разведке признал информацию "доказуемо ложной".

"Разве дело не в том, что никакой истории на самом деле не существует?" — добавил Спайсер.