В Минобороны РФ разъяснили, зачем юнармейцам копия здания Рейхстага

Минобороны России ответили на заявления ряда германских политиков, усмотревших в проекте создания в «Парке Патриот» макета берлинского Рейхстага 1945 года - «провокацию».

«Создание полуразрушенного ожесточёнными боями в мае 1945 года макета Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта Парка «Патриот», символизирующим победу над нацизмом и вместе с другими объектами парка послужит патриотическому воспитанию юных граждан и гостей России из других стран», - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу , выступая в Госдуме на «правительственном часе», рассказал о планх построить в подмосковной Кубинке копию здания Рейхстага, на которым в 1945 году Красная армия водрузила Знамя Победы.

По словам Конашенкова, «нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о «строителях» Третьего Рейха в 1933-1945 годах».

«Водружение военнослужащими Красной Армии в мае 1945 года красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны», - сказал генерал.

По его словам, «о героизме солдат Красной Армии в борьбе с германским нацизмом, в том числе о штурме Рейхстага в мае 1945 года, должны не просто знать, но и хорошо помнить современные и будущие поколения как в России, так и в Германии».

Он напомнил, что минувшим летом именно в парке «Патриот» была проведена масштабная военно-историческая реконструкция внезапного нападения фашисткой Германии утром 22 июня 1941 года на СССР за которой наблюдали десятки тысяч зрителей.