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Французский депутат: всё очевидно — санкции нужно снять

Французский депутат: всё очевидно — санкции нужно снять
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Депутат от партии «Республиканцы», бывший министр бюджета Франции Жан-Франсуа Копе в разговоре с RT заявил, что, по его мнению, антироссийские санкции нужно снять.
«На мой взгляд, всё очевидно: санкции нужно снять. Сейчас настал момент, когда вне зависимости от разногласий, которые у нас могут быть по разным вопросам, нужно строить с Россией новое стратегическое партнёрство», — сказал Копе.
Он отметил, что это необходимо для безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экономики.
«Эмбарго и экономические санкции — это стратегия, которая никому не приносит пользы. Решением они быть не могут. Конечно, нужно соответствующим образом решать дипломатические проблемы. Сегодня эти санкции нужно снять, я полностью выступаю за это», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что депутат Национального собрания Франции Брюно Ле Мэр после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Мюнхене заявил о необходимости рассмотреть условия, соблюдение которых позволит снять санкции с России.
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