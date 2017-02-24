Французский депутат: всё очевидно — санкции нужно снять

Депутат от партии «Республиканцы» , бывший министр бюджета Франции Жан-Франсуа Копе в разговоре с RT заявил, что, по его мнению, антироссийские санкции нужно снять.

«На мой взгляд, всё очевидно: санкции нужно снять. Сейчас настал момент, когда вне зависимости от разногласий, которые у нас могут быть по разным вопросам, нужно строить с Россией новое стратегическое партнёрство», — сказал Копе.

Он отметил, что это необходимо для безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экономики.

«Эмбарго и экономические санкции — это стратегия, которая никому не приносит пользы. Решением они быть не могут. Конечно, нужно соответствующим образом решать дипломатические проблемы. Сегодня эти санкции нужно снять, я полностью выступаю за это», — заключил депутат.