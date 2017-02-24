Главное сейчас
-
Американские активисты обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
-
Очевидцы засняли на видео авиакатастрофу в аэропорту Амстердама
-
На Филиппинах людей напугал неизвестный волосатый монстр
-
Украинский музыкант обозвал жителей Донбасса «больными»
-
Блогер показала обратную сторону красивой жизни в Instagram
Главные события у вас в почте
Французский депутат: всё очевидно — санкции нужно снять
Депутат от партии «Республиканцы», бывший министр бюджета Франции Жан-Франсуа Копе в разговоре с RT заявил, что, по его мнению, антироссийские санкции нужно снять.
«На мой взгляд, всё очевидно: санкции нужно снять. Сейчас настал момент, когда вне зависимости от разногласий, которые у нас могут быть по разным вопросам, нужно строить с Россией новое стратегическое партнёрство», — сказал Копе.
Он отметил, что это необходимо для безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экономики.
«Эмбарго и экономические санкции — это стратегия, которая никому не приносит пользы. Решением они быть не могут. Конечно, нужно соответствующим образом решать дипломатические проблемы. Сегодня эти санкции нужно снять, я полностью выступаю за это», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что депутат Национального собрания Франции Брюно Ле Мэр после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Мюнхене заявил о необходимости рассмотреть условия, соблюдение которых позволит снять санкции с России.
Оставить комментарий