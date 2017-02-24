Захарова о Чуркине: он был звезда

«Принципиальный во всем. Сложный. Слово «простота» к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Также она отметила, что он был её учителем.

«Он был звезда. И реакция не только у нас в стране, а реакция во всем мире это доказала. Когда в голос плакали, я не утрирую, те люди, которые были его жесточайшими оппонентами. Потому что он был звездой, личностью и профессионалом», — добавила она.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. 24 февраля его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.