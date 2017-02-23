Кадыров: Сталин хотел стереть с лица земли наш народ и память о нем

Глава Чечни Рамзан Кадыров в день 73-летия со дня депортации народа чеченского народа 23 февраля 1944 года в своем инстаграме выступил с резкой критикой в адрес генералиссимуса СССР Иосифа Сталина.

"Нашу республику упразднили, разделили на лоскутки, породив проблему на многие и многие десятилетия. Народ лишился жилья, имущества, архивов, бесценных реликвий. За тринадцать лет сибирской ссылки хозяйства чеченцев разрушили или разобрали на стройматериал, имущество разграбили. Иосиф Сталин (Да будь он тысячи раз проклят) хотел стереть с лица земли наш народ и память о нем! Но и на его душу нашлась "тройка", которая укоротила жизнь тирана", - написал он.

Кадыров также выступил против героизации Сталина и приписывания "ему одному" победы в Великой Отечественной войне, написав, что фашизм победили десятки миллионов человек на фронтах и в тылу, "а не Сталин".

Ранее сообщалось, что на территории Ингушетии запретили увековечение памяти Сталина.