Россию назвали спасительницей Европы от новых мигрантов

Благодаря прекращению огня в Сирии, которое было достигнуто при непосредственном участии России, у миллионов сирийцев появилась надежда на возвращение домой. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин , передает РИА Новости.

«От новой волны миграции в Европу в который уже раз спасает Россия», — сказал он.

Бородавкин также напомнил о поддержке, которую Москва оказывает Арабской республике. «От России уже в больших объемах поступает гуманитарная и военно-техническая помощь… Но когда речь зайдет о восстановлении Сирии, об этом необходимо говорить уже сейчас, потребуются огромные средства», — сказал он.

В то же время, Евросоюз мог бы оказать большое содействие в восстановлении инфраструктуры Сирии, подчеркнул Бородавкин, комментируя публикацию Financial Times.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на различных дипломатов сообщило о желании Москвы подтолкнуть страны Евросоюза к финансовому участию в восстановлении Сирии. Вопрос будет предложен к обсуждению на переговорах в Женеве, которые стартовали 23 февраля, уточняет газета.

В начале января The Daily Mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии сообщила о проникновении из Сирии в Косово под видом беженцев сотен боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» . По данным издания, боевики переодеваются в гражданскую одежду и стараются затеряться среди тысяч беженцев.

В те же дни в Германии по подозрению в подготовке теракта был задержан сирийский мигрант.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в результате которой в Европу устремилось множество беженцев. В 2015 году только в Германию прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из государств Северной Африки и Ближнего Востока.