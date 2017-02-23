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В Москву доставили гроб с телом Чуркина

В Москву доставили гроб с телом Чуркина
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Гроб с телом постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина доставили в Москву.
Церемония прощания с дипломатом пройдет в пятницу в Большом траурном зале Центральной клинической больницы. Похоронят его на Троекуровском кладбище. Виталий Чуркин, который более десяти лет возглавлял российскую миссию при ООН, скончался 20 февраля, не дожив день до своего 65-летия. Как сообщили в МИД, дипломат ушел из жизни на рабочем посту.
Ранее церемония прощания с Чуркиным прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке. Она не была публичной, однако на нее пришли более ста человек, в том числе генеральный секретарь ООН и постпреды стран-членов организации.
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Виталий Чуркин
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