Россия не будет использовать дивизию на Курилах против Японии, заявили в СФ

Россия не намерена использовать дивизию, которая будет размещена на Курилах, против Японии, напротив, готова к сотрудничеству с Токио в военной области, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу , выступая в Госдуме , заявил об активной работе по защите Курил. По его словам, Минобороны намерено разместить там дивизию уже в этом году. Правительство Японии направило России протест в связи с этими планами. "Размещая на Курилах свои вооруженные силы, мы не собираемся использовать их против Японии", — заявил Озеров.

Он напомнил, что после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в декабре прошлого года была намечена программа развития двустороннего сотрудничества, которая сейчас выполняется.

"Мы готовы к сотрудничеству, в том числе в военной области, в сфере противодействия терроризму и хищению морских биологических ресурсов", — заявил сенатор.

Российско-японские отношение осложняет отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Япония ставит его подписание в зависимость от решения вопроса о Курильских островах, настаивая на возвращении ей четырех островов — Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.