Клинцевич рассказал о причине создания Войск информационных операций

Об этом он сказал НСН.

«Специфика работы этих войск, разумеется, является закрытой. Сегодня существует масса проблем с дезинформацией, которой Запад пичкает наше общество и Министерство обороны , и это представляет большую угрозу», — заявил Клинцевич.

Он отметил, что эти войска созданы с целью защиты и в качестве примера привёл создание ВКС, которых ранее не существовало как вида и которые не участвовали в боевых действиях.

«Сегодня ВКС — основной вид вооружённых сил и ведёт первые, но достаточно успешные операции в Сирии», — отметил Клинцевич.