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Клинцевич рассказал о причине создания Войск информационных операций
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал о целях создания Войск информационных операций.
Об этом он сказал НСН.
«Специфика работы этих войск, разумеется, является закрытой. Сегодня существует масса проблем с дезинформацией, которой Запад пичкает наше общество и Министерство обороны, и это представляет большую угрозу», — заявил Клинцевич.
Он отметил, что эти войска созданы с целью защиты и в качестве примера привёл создание ВКС, которых ранее не существовало как вида и которые не участвовали в боевых действиях.
«Сегодня ВКС — основной вид вооружённых сил и ведёт первые, но достаточно успешные операции в Сирии», — отметил Клинцевич.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о создании в России Войск информационных операций.
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