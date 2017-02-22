СМИ: Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварских Альпах

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварских Альпах, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Вилла, которую семья политика прибрела около 10 лет назад, находится на берегу озера Тегернзее и принадлежит к коммуне Роттах-Эгерн.

Трехэтажный дом площадью около 600 квадратных метров был построена в начале XX века, площадь прилегающего участка - примерно 2,5 тыс. квадратных метров, передает «РИА Новости».

Как сообщает газета, стоимость усадьбы оценивается в несколько миллионов евро.

По словам мэра коммуны Кристиан Кёк, когда Горбачев бывал в своей вилле, он вел очень уединенный образ жизни. В последнее время 86-летний владелец редко наведывался в свое поместье на озере из-за проблем со здоровьем.