Япония выразила протест России в связи с планами по размещению дивизии на Курилах

Токио выразило протест Москве в связи с планами Минобороны России разместить в 2017 году дивизию на Курильских островах. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы внимательно следим за действиями России в районе четырёх северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению (дивизии). 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам», — цитирует Сугу ТАСС.

При этом, по его словам, Токио выступает за продолжение переговоров по проблеме Курил, а также поиск взаимоприемлемого решения.

Ранее в МИД Японии заявили, что усиление военного присутствия России на Курильских островах не соответствует позиции Токио.