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Япония выразила протест России в связи с планами по размещению дивизии на Курилах
Токио выразило протест Москве в связи с планами Минобороны России разместить в 2017 году дивизию на Курильских островах. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.
«Мы внимательно следим за действиями России в районе четырёх северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению (дивизии). 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам», — цитирует Сугу ТАСС.
При этом, по его словам, Токио выступает за продолжение переговоров по проблеме Курил, а также поиск взаимоприемлемого решения.
Ранее в МИД Японии заявили, что усиление военного присутствия России на Курильских островах не соответствует позиции Токио.
22 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство разместит дивизию на Курильских островах в 2017 году.
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