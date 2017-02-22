Японию обеспокоило развертывание российской дивизии на Курилах

Япония объявила, что размещение российской дивизии на Курилах противоречит «базовой позиции» Токио. Об этом сообщает «Интерфакс» cо ссылкой на агентство Kyodo.

По словам японского посла в России Тоёхисы Кодзуки, этот шаг вызовет недовольство у руководства Японии.

Сейчас на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия.

Ранее в среду, 22 февраля, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017 года будет усилена оборона Курильских островов. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.

Мероприятия ведутся в рамках создания единой системы береговой обороны от южного побережья Приморья до Арктической зоны.