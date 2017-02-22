Захарова подшутила над люстрировавшим латынь Климкиным

«Латынь они, видимо, тоже люстрировали», — написала она.

21 февраля Климкин, объясняя позицию Киева, который выступил против принятия заявления председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постоянного представителя России Виталия Чуркина , сослался на «украинскую пословицу», согласно которой об умерших говорят либо хорошо, либо ничего. Данную выдержку из выступления министра приводит агентство ТАСС.

Глава МИД Украины не первый раз становится объектом насмешек в интернете. Так, после февральской встречи министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки» в Мюнхене Климкина высмеяли за его мятый и не совсем подходящий по размеру костюм.