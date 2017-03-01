WSJ: власти США не ведут подготовку встречи Трампа и Путина

Американская сторона утверждает, что подготовка встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в настоящий момент не ведется. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя властей США.

Издание приводит в своем материале слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова , который сообщил, что ведется практическая подготовка к проведению встречи между главами двух стран, однако понимания относительно даты и места такой встречи нет.

"Высокопоставленный представитель США заявил, что подготовка к встрече между Трампом и Путиным не ведется", - отмечается в материале издания.

Во вторник Рябков, выступая на круглом столе в Госдуме , посвященном российско-американским отношениям, прокомментировал состоявшуюся в Бонне встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона . Рябков сообщил, что главы дипведомств обсуждали вопросы отношений между странами, а также планируемые двусторонние контакты, в том числе подготовку к первой личной встрече президентов двух стран.

"Понимания относительно даты и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной", - сказал дипломат. "Разумеется, на данном стартовом этапе диалога с новой администрацией сложно делать вывод, как дальше пойдет работа по конкретным вопросам, - указал Рябков. - Прогнозы на перспективу станут возможны, когда мы увидим практические действия Вашингтона".