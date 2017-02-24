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Министр обороны Японии хочет "откровенно обсудить" с Шойгу Курилы
Фото: scmp.com
Глава Министерства обороны Японии Томоми Инада заявила, что намерена провести встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости. В частности, Инада собирается "откровенно обсудить" с Шойгу вопрос размещения дивизии на Курилах.
"Если будет возможно, я проведу переговоры с господином Шойгу, на которых хотела бы многое откровенно обсудить", — отметила министр.
Ранее Япония заявила протест России по поводу планов по размещению дивизии на Курилах.
Инада отметила, что в настоящее время вопрос о встрече глав МИД и Минобов двух стран находится на согласовании. Она подчеркнула, что во встрече примут участие также глава МИД РФ Сергей Шойгу и его японский коллега Фумио Кисида.
Напомним, о размещении российских военных на Курильских островах ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва будет обеспечивать безопасность Курильских островов, как свои восточные рубежи.
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