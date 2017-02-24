Министр обороны Японии хочет «откровенно обсудить» с Шойгу Курилы

Глава Министерства обороны Японии Томоми Инада заявила, что намерена провести встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу , сообщает РИА Новости. В частности, Инада собирается "откровенно обсудить" с Шойгу вопрос размещения дивизии на Курилах.

"Если будет возможно, я проведу переговоры с господином Шойгу, на которых хотела бы многое откровенно обсудить", — отметила министр.

Ранее Япония заявила протест России по поводу планов по размещению дивизии на Курилах.

Инада отметила, что в настоящее время вопрос о встрече глав МИД и Минобов двух стран находится на согласовании. Она подчеркнула, что во встрече примут участие также глава МИД РФ Сергей Шойгу и его японский коллега Фумио Кисида.