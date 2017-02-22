МИД РФ запустил «антифейковый» проект

«Мы сегодня запускаем эту рубрику…Первая подборка уже опубликована», — сказала Захарова.

Примеры «фейковых» новостей на сайте МИДа будут располагаться в рубрике «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России». По состоянию на 11.24 по московскому времени ссылка на рубрику по указанному адресу отсутствовала.

«К сожалению, мы констатируем, что это рубрика будет регулярно дополняться», — добавила Захарова.