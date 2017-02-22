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МИД РФ запустил «антифейковый» проект
МИД России запустил на своем сайте «антифейковый» проект, об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы сегодня запускаем эту рубрику…Первая подборка уже опубликована», — сказала Захарова.
Примеры «фейковых» новостей на сайте МИДа будут располагаться в рубрике «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России». По состоянию на 11.24 по московскому времени ссылка на рубрику по указанному адресу отсутствовала.
«К сожалению, мы констатируем, что это рубрика будет регулярно дополняться», — добавила Захарова.
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