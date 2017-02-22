Глава МЧС перевел подразделения министерства в режим повышенной готовности

Глава МЧС России Владимир Пучков перевел органы управления и подразделения министерства в режим повышенной готовности в преддверии праздников, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Приказом министра Владимира Пучкова с 09:00 22 февраля по 09:00 27 февраля силы и средства МЧС России переведены в режим повышенной готовности на период праздничных дней", — сказал собеседник агентства. По его словам, для обеспечения безопасности будут привлечены около 50 тысяч сотрудников МЧС и задействовано свыше 10 тысяч единиц техники.

Представитель министерства отметил, что вопросы обеспечения безопасности во время праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России.

"В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), по совместным действиям в этот период", — сообщили в МЧС.

Кроме того, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.