Опрос: американцы стали лучше относиться к России и Путину

За последние годы мнение американцев к России и её президенту Владимиру Путину улучшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Gallup.

Среди опрошенных — 28% позитивно относятся к России, 70% респондентов заявили о негативном отношении к стране.

Положительно по отношению к президенту России Владимиру Путину высказались 22% американцев, 72% — наоборот.

Как отмечает Gallup, процент американцев, которые положительно относятся к Путину, является самым высоким с 2003 года. В 2015-м году он был равен 13%.