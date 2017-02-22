Киев предложил лишить Россию права вето в СБ ООН при рассмотрении ситуации на Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, касающихся ситуации на Украине, под предлогом того, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. Как заявил министр на заседании Совбеза во вторник, должны быть установлены четкие правила для реализации соответствующего положения Устава ООН.

"Нам необходимо срочно реформировать Совет Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", - сказал Климкин.

Он напомнил, что в соответствии с третьим параграфом статьи 27 Устава всемирной организации, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совете Безопасности.

По его словам, недопустимо, что это правило "продолжает игнорироваться вопиющим образом". "Настоятельно необходимо, чтобы были установлены четкие процедуры для надлежащего осуществления этой статьи", - заявил глава МИД.

Выступив с очередной порцией обвинений в адрес России, которая, по его словам, осуществляет "агрессию против Украины", Климкин также утверждал, что целью Москвы является подрыв "европейского и трансатлантического единства", которое является "основным элементом глобальной безопасности".

Тема вето является одной из самых острых в обсуждении реформы Совета Безопасности ООН. Ранее постоянный представитель РФ Виталий Чуркин заявлял, что для России неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению права вето, которым наделены пять постоянных членов СБ (РФ, Великобритания, Китай, США и Франция).

Вместе с Москвой категорически против каких-либо изменений в существующие правила выступают Вашингтон и Пекин, в то время как в Лондоне и Париже допускают возможность добровольного отказа от права вето в случаях, когда требуются срочные меры для пресечения массовых преступлений.

Россия дважды накладывала вето на резолюции СБ ООН, продвигавшиеся Киевом. Одна из них, вынесенная на голосование 15 марта 2014 года, объявляла незаконным референдум в Крыму, на основании которого полуостров вошел в состав РФ.

В 2015 году Москва не допустила принятия в Совбезе резолюции об учреждении трибунала для привлечения к правосудию виновных в авиакатастрофе малайзийского Boeing 17 июля 2014 года.