Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина

"Президент Дональд Трамп был огорчен, узнав о внезапной кончине российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина. Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин работал со своими американскими коллегами в Нью-Йорке на протяжении более 10 лет", - говорится в сообщении.