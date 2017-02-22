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Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина
Президент США Дональд Трамп с огорчением воспринял известия о внезапной гибели постпреда России при ООН Виталия Чуркина, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
"Президент Дональд Трамп был огорчен, узнав о внезапной кончине российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина. Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин работал со своими американскими коллегами в Нью-Йорке на протяжении более 10 лет", - говорится в сообщении.
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