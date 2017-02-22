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Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом Сербского знамени первой степени
Президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина орденом Сербского знамени за его дружескую помощь стране в ООН.
«Я сегодня посмертно наградил посла Чуркина орденом Сербского флага первой степени. Мы пока не объявили об этом, я хочу сказать, пока у нас есть такие друзья в ООН, я не волнуюсь», — приводит РИА Новости слова президента.
Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.
Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке.
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