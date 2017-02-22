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Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом Сербского знамени первой степени

Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом
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Президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина орденом Сербского знамени за его дружескую помощь стране в ООН.
«Я сегодня посмертно наградил посла Чуркина орденом Сербского флага первой степени. Мы пока не объявили об этом, я хочу сказать, пока у нас есть такие друзья в ООН, я не волнуюсь», — приводит РИА Новости слова президента.
Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.
Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке.
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ООН
Владимир Путин Виталий Чуркин Томислав Николич
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