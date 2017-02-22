Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом Сербского знамени первой степени

«Я сегодня посмертно наградил посла Чуркина орденом Сербского флага первой степени. Мы пока не объявили об этом, я хочу сказать, пока у нас есть такие друзья в ООН, я не волнуюсь», — приводит РИА Новости слова президента.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке.