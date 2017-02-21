США обрушились на Россию с обвинениями на заседании Совбеза ООН

Поводом для недовольства американской стороны стал указ российского президента Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР. Хейли заявила, что такое решение «представляет прямой вызов попыткам принести мир на восток Украины».

При этом американский постпред отметила, что Москва и Вашингтон могут улучшить отношения. «В конце концов, мы противостоим многим общим угрозам. Но более глубокое сотрудничество с Россией не может быть достигнуто за счет безопасности наших европейских друзей и союзников», – сказала Хейли.