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США обрушились на Россию с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Россию на заседании Совета Безопасности, которое началось с минуты молчания в память о российском постпреде Виталии Чуркине, передает RT.
Поводом для недовольства американской стороны стал указ российского президента Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР. Хейли заявила, что такое решение «представляет прямой вызов попыткам принести мир на восток Украины».
При этом американский постпред отметила, что Москва и Вашингтон могут улучшить отношения. «В конце концов, мы противостоим многим общим угрозам. Но более глубокое сотрудничество с Россией не может быть достигнуто за счет безопасности наших европейских друзей и союзников», – сказала Хейли.
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