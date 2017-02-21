Захарова пояснила, какой именно документ заблокировала Украина в СБ ООН

«Сейчас в сети украинские и не только блогеры начинают постить ссылку на заявление СБ ООН о смерти Виталия Чуркина , «уличая во лжи» тех, кто обвинил Украину в его блокировании», — написала Захарова.

По её словам, ситуацию прояснил заместитель министра иностранных дел России.

«Украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы», — процитировала Захарова замминистра.

Она отметила, что Украина не имеет права ветировать резолюции СБ ООН, но может блокировать принимаемые консенсусом заявления председателя Совета Безопасности.

«Так что не позволяйте себя обманывать», — добавила Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённого Виталию Чуркину.