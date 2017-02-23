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В России могут смягчить наказания за повторные нарушения ПДД
В Госдуме обсудят вопрос о смягчении административной ответственности за повторные нарушения ПДД, вплоть до полного исключения этого положения из «автомобильной» главы КоАП.
В нижней палате парламента поясняют, что существующие сегодня нормы противоречат правительственному законопроекту о лишении водителей прав за систематические нарушения, документ скоро будет рассматриваться во втором чтении.
Автор инициативы —первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков —рассказал RT, что возможность внесения такой поправки в федеральное законодательство будет обсуждаться в Госдуме в контексте работы над другими юридическими нормами.
Речь идёт о правительственной инициативе, встраивающей в КоАП так называемую балльную систему для нарушителей ПДД. Обсуждение этого вопроса в Госдуме намечено на начало марта.
Согласно новой статье 12.38, могут учитываться только нарушения, которые совершались в течение года с момента составления инспектором первого протокола — согласно КоАП, «испытательный» срок, когда водитель подвергается административному наказанию, составляет 12 месяцев.
Это означает, например, что если автолюбитель в течение года нарушит ПДД ещё только два раза, то прав, по новой статье, лишён не будет.
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