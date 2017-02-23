В России могут смягчить наказания за повторные нарушения ПДД

Госдуме обсудят вопрос о смягчении административной ответственности за повторные нарушения ПДД, вплоть до полного исключения этого положения из «автомобильной» главы КоАП.

В нижней палате парламента поясняют, что существующие сегодня нормы противоречат правительственному законопроекту о лишении водителей прав за систематические нарушения, документ скоро будет рассматриваться во втором чтении.

Речь идёт о правительственной инициативе, встраивающей в КоАП так называемую балльную систему для нарушителей ПДД. Обсуждение этого вопроса в Госдуме намечено на начало марта.

Согласно новой статье 12.38, могут учитываться только нарушения, которые совершались в течение года с момента составления инспектором первого протокола — согласно КоАП, «испытательный» срок, когда водитель подвергается административному наказанию, составляет 12 месяцев.

Это означает, например, что если автолюбитель в течение года нарушит ПДД ещё только два раза, то прав, по новой статье, лишён не будет.