Amnesty International раскритиковала «пакет Яровой»

Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе подвергла критике пакет антитеррористических законов в России, известных как "пакет Яровой", назвав их противоречащими международным обязательствам РФ в области прав человека.

Amnesty International

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.

"Пакет Яровой"

"Поправки во многом противоречат российским международным обязательствам в области прав человека", — утверждается в докладе.

В докладе правозащитники считают, что "власти чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения мнений". "По данным НКО "СОВА", 90% всех приговоров по делам об экстремизме приходится на высказывания и перепосты в социальных сетях", — отмечается в докладе.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Северный Кавказ

"Продолжала поступать информация о серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения и предполагаемые внесудебные расправы, во время операций силовых структур на Северном Кавказе. Правозащитникам там угрожала опасность", — говорится в докладе.

Правозащитники упомянули нападение на "ехавших из Северной Осетии в Чечню двух представителей правозащитной организации Сводная мобильная группа (СМГ), их водителя и шесть журналистов из российских, шведских и норвежских СМИ". По данным Amnesty International, они были остановлены на административной границе между Ингушетией и Чечней, 20 человек вытащили их и жестоко избили, а также подожгли транспортное средство.

Критика руководства Чечни

"Руководство Чечни продолжало оказывать прямое давление на судебную власть. (Глава Чечни — ред.) Рамзан Кадыров 5 мая собрал всех судей республики на совещание и вынудил четверых из них подать в отставку. Федеральные власти никак на это не отреагировали", — утверждает Amnesty International.

В мае в ходе совещания с представителями судебной власти исполняющий на тот момент и.о. главы региона Рамзан Кадыров предложил чеченскому судье Магомеду Каратаеву и троим судьям добровольно оставить занимаемые должности. Руководитель Чечни рассказал о случаях вынесения несправедливых приговоров, затягивания рассмотрения уголовных дел. Недовольство главы региона вызвала и практика рассмотрения гражданских дел по спорным квартирам.

Впоследствии сообщалось, что Каратаев извинился перед Кадыровым и написал заявление об отставке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не нашли ничего противозаконного в предложении Кадырова.

"Жестокое обращение" в колониях

"В местах содержания под стражей и в колониях повсеместно и систематически применялись пытки и жестокое обращение", — утверждают правозащитники. В качестве примера Amnesty International приводит письмо осужденного за неоднократные нарушения правил проведения митингов Ильдара Дадина , который рассказал своей жене о том, "как его пытали и подвергали жестокому обращению в колонии города Сегежа (Республика Карелия)".

Ранее супруга Дадина в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН , СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Замглавы ФСИН сообщил журналистам, что в деле Дадина "поставлена точка".

Дадин — первый осужденный по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах, ему назначено 2,5 года заключения, из которых осталось отсидеть около 5 месяцев. Конституционный суд РФ ранее признал законной уголовную статью, по которой осужден Дадин, но постановил пересмотреть его дело. Как сообщили РИА Новости в Верховном суде (ВС) РФ, президиум ВС РФ 22 февраля пересмотрит приговор.