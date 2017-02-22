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Amnesty International раскритиковала "пакет Яровой"
Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе подвергла критике пакет антитеррористических законов в России, известных как "пакет Яровой", назвав их противоречащими международным обязательствам РФ в области прав человека.
Amnesty International
Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.
Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.
"Пакет Яровой"
"Поправки во многом противоречат российским международным обязательствам в области прав человека", — утверждается в докладе.
В докладе правозащитники считают, что "власти чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения мнений". "По данным НКО "СОВА", 90% всех приговоров по делам об экстремизме приходится на высказывания и перепосты в социальных сетях", — отмечается в докладе.
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Северный Кавказ
"Продолжала поступать информация о серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения и предполагаемые внесудебные расправы, во время операций силовых структур на Северном Кавказе. Правозащитникам там угрожала опасность", — говорится в докладе.
Правозащитники упомянули нападение на "ехавших из Северной Осетии в Чечню двух представителей правозащитной организации Сводная мобильная группа (СМГ), их водителя и шесть журналистов из российских, шведских и норвежских СМИ". По данным Amnesty International, они были остановлены на административной границе между Ингушетией и Чечней, 20 человек вытащили их и жестоко избили, а также подожгли транспортное средство.
Девятого марта член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин сообщал, что на границе Ингушетии и Чечни группа неизвестных, передвигавшихся на трех автомобилях, напала на группу правозащитников из Сводной мобильной группы и журналистов. Также сообщалось о нападении на офис Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток" в Ингушетии. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что подвергшиеся нападению в его регионе правозащитники не поддерживали контактов с региональными омбудсменом и журналистами, хотя им следовало бы согласовывать свою работу в регионе с властями.
Критика руководства Чечни
"Руководство Чечни продолжало оказывать прямое давление на судебную власть. (Глава Чечни — ред.) Рамзан Кадыров 5 мая собрал всех судей республики на совещание и вынудил четверых из них подать в отставку. Федеральные власти никак на это не отреагировали", — утверждает Amnesty International.
В мае в ходе совещания с представителями судебной власти исполняющий на тот момент и.о. главы региона Рамзан Кадыров предложил чеченскому судье Магомеду Каратаеву и троим судьям добровольно оставить занимаемые должности. Руководитель Чечни рассказал о случаях вынесения несправедливых приговоров, затягивания рассмотрения уголовных дел. Недовольство главы региона вызвала и практика рассмотрения гражданских дел по спорным квартирам.
Впоследствии сообщалось, что Каратаев извинился перед Кадыровым и написал заявление об отставке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не нашли ничего противозаконного в предложении Кадырова.
"Жестокое обращение" в колониях
"В местах содержания под стражей и в колониях повсеместно и систематически применялись пытки и жестокое обращение", — утверждают правозащитники. В качестве примера Amnesty International приводит письмо осужденного за неоднократные нарушения правил проведения митингов Ильдара Дадина, который рассказал своей жене о том, "как его пытали и подвергали жестокому обращению в колонии города Сегежа (Республика Карелия)".
Ранее супруга Дадина в соцсети Facebook сообщила, что ее мужа пытают в колонии, избивают и даже угрожают убить. Она утверждала, что руководство колонии в курсе происходящего и участвует в издевательствах. О своих проверках в связи с этим заявили ФСИН, СК и аппарат омбудсмена в Карелии. Позже ФСИН сообщила, что гражданские врачи, прибывшие в карельскую колонию №7, не нашли следов побоев и издевательств на теле Дадина. Замглавы ФСИН сообщил журналистам, что в деле Дадина "поставлена точка".
Дадин — первый осужденный по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах, ему назначено 2,5 года заключения, из которых осталось отсидеть около 5 месяцев. Конституционный суд РФ ранее признал законной уголовную статью, по которой осужден Дадин, но постановил пересмотреть его дело. Как сообщили РИА Новости в Верховном суде (ВС) РФ, президиум ВС РФ 22 февраля пересмотрит приговор.
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