Далее:
Главное сейчас
ИД «Собеседник»

Писатель Захар Прилепин отказался получить паспорт ДНР

Писатель Захар Прилепин заявил, что ему незачем получать паспорт ДНР.
Ранее Sobesednik.ru писал, что семья Захара Прилепина, который получил звание майора в войсках самопровозглашённой Донецкой народной республики, хочет переехать в ДНР на постоянное место жительства.
На пресс-конференции в ТАСС писатель Захар Прилепин сказал, что главной целью получения паспортов ДНР и ЛНР является дальнейший их обмен на российское гражданство. Уже будучи гражданином РФ, Прилепин не видит смысла в приобретении гражданства ДНР: «Я могу получить его в любую минуту. Но мне это зачем?»
Видео Политика
Захар Прилепин
Оставить комментарий

ИД "Собеседник": последние новости