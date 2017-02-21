Писатель Захар Прилепин отказался получить паспорт ДНР

Писатель Захар Прилепин заявил, что ему незачем получать паспорт ДНР.

Ранее Sobesednik.ru писал, что семья Захара Прилепина, который получил звание майора в войсках самопровозглашённой Донецкой народной республики, хочет переехать в ДНР на постоянное место жительства.

На пресс-конференции в ТАСС писатель Захар Прилепин сказал, что главной целью получения паспортов ДНР и ЛНР является дальнейший их обмен на российское гражданство. Уже будучи гражданином РФ, Прилепин не видит смысла в приобретении гражданства ДНР: «Я могу получить его в любую минуту. Но мне это зачем?»