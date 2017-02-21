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Шойгу о словах Фэллона: в их зоопарке нет зверя, который может указывать медведю
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию", передает ТАСС.
"Ну если продолжать "звериную" тему...Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы - кошки, но не все кошки - львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентом МГИМО.
Ранее Фэллон заявил, что Россия стремится дестабилизировать НАТО и Запад в целом. По его словам, Россия, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, проверяет НАТО на прочность. Комментируя ситуацию в Ливии, он сказал: "мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы".
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