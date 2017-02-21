Журналисты вспомнили о юморе и «взбучках» от Чуркина

Журналисты запомнили Чуркина как остроумного, требовательного, но открытого собеседника. "Виртуоз дипломатии, посол Чуркин был очень находчив, мог быстро парировать брошенные в его адрес едкие комментарии, когда он применял право вето по Сирии. Он также имел теплые отношения с оппонентами, за исключением Украины. Соглашались с ним, или нет, его мнение все равно хотели узнать. Его будет очень не хватать", - сказала автор газеты Huffington post Эвелин Леопольд.

"Было очевидно, что даже оппоненты России в зале Совета Безопасности ООН имели величайшее уважение к интеллекту, способностям и знаниям всех процедур ООН, которые демонстрировал посол Чуркин. В прошлом году он сильнее всех раскритиковал меня за вопрос по политике (России) в Сирии. На следующий день он был (ко мне) так же дружелюбен, как и всегда. Кажется, он никогда не воспринимал все эти вещи в личном плане", - вспоминает Джеймс Бейс, старший корреспондент в ООН английского вещания телеканала "Аль-Джазира".

"Посол Чуркин — проницательный, остроумный и темпераментный. Он никогда не избегал корреспондентов после встреч Совета Безопасности ООН. … Он мог жестко ответить, если ему не нравился вопрос", - говорит Луис Шарбонно, до 2016 года глава бюро агентства Рейтер в ООН.

Журналисты также отмечают готовность Чуркина общаться с представителями СМИ, подробно отвечать на вопросы о политике России.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года. Он скончался 20 февраля в Нью-Йорке. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.