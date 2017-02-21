Могерини направила письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Чуркина

Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

"Россия потеряла одного из своих самых выдающихся дипломатов. Я хотела бы выразить искренние соболезнования его семье и МИД России в связи с его преждевременной кончиной", — заявила Могерини.

"В качестве постпреда в Нью-Йорке он играл лидирующую роль в СБ ООН на протяжении более десяти лет", — заявила глава дипломатии ЕС.

Также Могерини отметила его "важную роль в переговорах, которые привели к резолюции СБ ООН 2240". "Посол Чуркин также сыграл важную роль в налаживании регулярного обмена сообщениями между СБ и комитетом по политическим вопросам и вопросам безопасности ЕС", — добавила Могерини.